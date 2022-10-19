Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на военную экипировку

Фото: Агентство "Москва"

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила разобраться с необоснованным ростом цен на военное обмундирование. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действительно, цены на самое необходимое для комплектования мобилизованных выросли до небес. Непонятно, почему, на каком основании", – сказала сенатор, отвечая на вопрос своей коллеги Людмилы Нарусовой.

По словам Матвиенко, важно разобраться с мощностями, которые производят каски, бронежилеты и другую амуницию.

Перед этим в ходе заседания Совфеда Нарусова рассказала, что побывала на одном из мобилизационных пунктов, где увидела, что гражданам зачастую приходится покупать себе экипировку самостоятельно. Если раньше бронежилет можно было купить дешевле 10 тысяч рублей, то сейчас цены перевалили за 100 тысяч, уточнила она.

Ранее сообщалось, что ФАС выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки. По итогам проверки продавцам выдали предостережения о недопустимости создания искусственного дефицита "для поддержания ажиотажного спроса и завышения цен в период проведения частичной мобилизации".

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Военторги завышают цены на армейскую экипировку

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