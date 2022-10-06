Микрофинансовые организации начали предлагать займы на экипировку

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

После начала частичной мобилизации в РФ микрофинансовые организации начали предлагать клиентам займы на военную экипировку. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Так, в Сети можно найти объявления вроде "Получение кредита военным за час". Потенциальным заемщикам обещают вероятность одобрения 98%, при этом не требуются никакие справки и поручители. По факту подобные объявления – обычная рекламная кампания. Речи о каких-то особых условиях для призывников не идет. Например, одна из компаний при переходе по подобной ссылке предлагает оформить заем в размере до 30 тысяч рублей на один месяц со ставкой 1% в день.

Эксперты полагают, что появление подобных объявлений вызвано двумя факторами: резким снижением спроса на микрокредиты и высокими ценами на военное обмундирование. Тем не менее россиян призывают не обращаться к микрофинансовым организациям с целью покупки амуниции: дело в том, что 1% в день по итогам месяца превращается в треть от полученной суммы. Кроме того, просрочка платежа, вероятность которой в условиях неопределенности довольно высока, способна значительно увеличить даже маленькую сумму.

В то же время специалисты напоминают, что, как и с обычными кредитами, россияне, взявшие микрозаймы, могут оформить кредитные каникулы, которые продлятся весь период нахождения в зоне СВО и еще месяц после возвращения. В случае гибели человека, его заем должен быть списан вместе со всеми пени.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

В понедельник Совфед одобрил закон о предоставлении кредитных каникул подпавшим под мобилизацию гражданам и участникам спецоперации на Украине. Документ, в частности, предусматривает, что в случае гибели гражданина во время СВО или в результате увечья его обязанности по кредиту будут прекращены.



Банки РФ начали принимать заявления о кредитных каникулах для участников спецоперации

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