Совфед предложил предоставлять льготные автокредиты участникам спецоперации

Фото: depositphotos/belchonock

В Совфеде предложили распространить программу льготного автокредитования на участников спецоперации РФ на Украине, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет ТАСС.

Профильный комитет Совфеда по экономической политике направил соответствующее письмо вице-премьеру России Дмитрию Григоренко и главе Минфина РФ Антону Силуанову.

"Комитет предлагает расширить перечень лиц, подпадающих под действие программы льготного автокредитования, включив в него граждан – участников специальной военной операции, а также мобилизованных в рамках частичной мобилизации", – говорится в обращении.

Ранее Госдума приняла закон о предоставлении мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто отправится в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Семьям мобилизованных в Московской области выплатят 200 тыс рублей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!