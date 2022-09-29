Юрист объяснил, как мобилизованным гражданам получить выплаты от государства

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мобилизуемые в Вооруженные силы РФ граждане могут рассчитывать на целый ряд выплат, напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Он уточнил, что речь идет о денежном довольствии на уровне контрактников, единоразовых и ежемесячных поступлениях от регионов. Кроме того, отметил эксперт, в Госдуму внесена инициатива о единоразовой выплате мобилизованным в размере 300 тысяч рублей. Он не исключил, что в будущем появятся и другие выплаты.
По словам юриста, никаких проблем с поступлением средств возникнуть не должно. Выплаты дойдут до адресатов в безналичном порядке. Деньги поступят на банковские карты мобилизованных лиц.
Соловье отметил, что оборонное ведомство должно запросить реквизиты счетов и карт после признания гражданина годным к службе и вручения мобилизационного предписания. Кроме того, соответствующие списки должны быть оперативно поданы военкоматами в региональные правительства.
"Следует отметить, что получаемые выплаты будут облагаться НДФЛ по ставке 13%, как и любой официальный доход. Также в отношении мобилизованных граждан федеральной службой судебных приставов может быть приостановлена работа по взысканию задолженности по имеющимся исполнительным листам", – приводит слова Соловьева агентство "Прайм".
По словам юриста, в целях полного и бесперебойного обеспечения своей семьи денежными средствами можно оформить часть перевода не на личный банковский счет, а на счет близкого родственника. Соловьев предупредил, что об этом необходимо позаботиться заранее, оставив соответствующее поручение в банке.
Накануне Госдума приняла закон о предоставлении мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам. Совет Федерации рассмотрит данный документ 4 октября.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что кредиты граждан, которых призвали в рамках частичной мобилизации, должно оплатить государство. Парламентарий также считает, что на солдат следует распространить военную ипотеку.
Эксперты рассказали, кому могут отозвать повестку
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: