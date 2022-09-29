Юрист объяснил, как мобилизованным гражданам получить выплаты от государства

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Мобилизуемые в Вооруженные силы РФ граждане могут рассчитывать на целый ряд выплат, напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он уточнил, что речь идет о денежном довольствии на уровне контрактников, единоразовых и ежемесячных поступлениях от регионов. Кроме того, отметил эксперт, в Госдуму внесена инициатива о единоразовой выплате мобилизованным в размере 300 тысяч рублей. Он не исключил, что в будущем появятся и другие выплаты.

По словам юриста, никаких проблем с поступлением средств возникнуть не должно. Выплаты дойдут до адресатов в безналичном порядке. Деньги поступят на банковские карты мобилизованных лиц.

Соловье отметил, что оборонное ведомство должно запросить реквизиты счетов и карт после признания гражданина годным к службе и вручения мобилизационного предписания. Кроме того, соответствующие списки должны быть оперативно поданы военкоматами в региональные правительства.

"Следует отметить, что получаемые выплаты будут облагаться НДФЛ по ставке 13%, как и любой официальный доход. Также в отношении мобилизованных граждан федеральной службой судебных приставов может быть приостановлена работа по взысканию задолженности по имеющимся исполнительным листам", – приводит слова Соловьева агентство "Прайм".

По словам юриста, в целях полного и бесперебойного обеспечения своей семьи денежными средствами можно оформить часть перевода не на личный банковский счет, а на счет близкого родственника. Соловьев предупредил, что об этом необходимо позаботиться заранее, оставив соответствующее поручение в банке.

Накануне Госдума приняла закон о предоставлении мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам. Совет Федерации рассмотрит данный документ 4 октября.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что кредиты граждан, которых призвали в рамках частичной мобилизации, должно оплатить государство. Парламентарий также считает, что на солдат следует распространить военную ипотеку.



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