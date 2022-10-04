Депутат рассказал о положениях законопроекта о введении налога на неслуживших в армии

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Налог на неслуживших в армии россиян не будет распространяться на малообеспеченных граждан, многодетных отцов и инвалидов, рассказал первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Олег Нилов.
"Получается такая несправедливая история: по разным причинам люди, не служившие в армии, не подпадают под мобилизацию. Где справедливость? Не служил – помоги материально, если можешь. Тут акцентирую внимание: никогда не предлагалось на инвалидов, на малообеспеченных, на многодетных распространять действие этого налога", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
По словам депутата, у гражданина будет возможность отказаться от уплаты налогов в письменном виде, в таком случае он никогда не сможет устроиться на госслужбу.
"Но нужно понимать, что это заявление останется, память о твоем поступке. Когда ты придешь потом и скажешь: а я выздоровел, хочу на госслужбу. Служить в армии ты не можешь, помочь армии ты не хочешь, а как ты можешь потом выполнять государевы задачи?", – подчеркнул Нилов.
Депутат отметил необходимость введения данного налога для возможности покрыть затраты на кредитную амнистию для подпавших под мобилизацию.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул подпавшим под мобилизацию гражданам и участникам специальной военной операции на Украине.
До этого Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам подпавшим под мобилизацию гражданам, участникам специальной военной операции на Украине, и членам их семей.
21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
Мобилизованные россияне получат право на кредитные каникулы
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