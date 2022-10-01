Москвич столкнулся с мошенниками при попытке купить бронежилет

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Житель Москвы стал жертвой мошенников, когда попытался купить в Сети бронежилет для своего мобилизованного друга. Об этом сообщает "Мослента" со ссылкой на телеграм-канал Baza.

В сообщении указано, что пострадавшему отправили ссылку на сайт с нужным товаром. Бронежилет там продавался за 60 тысяч рублей, но из способов оплаты был доступн только вариант с Системой быстрых платежей.

Мужчина перевел всю сумму, однако вместо подтверждения заказа получил уведомление об ошибке. Он обратился к администрации портала с просьбой о возврате, но там его попросили ввести данные своей карты и обязательно положить на нее сумму, не менее ранее списанной.

После общения с представителями портала москвич обратился в полицию.

Накануне стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует ситуацию с изменением цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Ведомство направило крупным сетям запросы о сборе необходимой информации.

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