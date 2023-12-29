ВСУ обстреляли белгородский поселок Уразово из РСЗО "Град"

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО "Град" поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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По предварительным данным, никто не пострадал. При этом повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений. На месте находятся все оперативные и аварийные службы, добавил глава Белгородской области.

Ранее пять человек пострадали в результате атаки украинского дрона-камикадзе в Белгородской области. Врачи местной больницы оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего ранения правой руки и правой ноги, медицинскую помощь ему предоставили в Борисовской ЦРБ.

26 декабря ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов в регионе. По словам губернатора, обошлось без пострадавших.



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