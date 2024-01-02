Украинские войска обстреляли территорию ДНР 58 раз за сутки

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

За прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 58 раз. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

В результате атак ВСУ погибли пять человек в Донецке и Горловке. Также различные ранения получили 14 жителей Донецка.

Всего под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов региона: Донецка, Горловки, Макеевки и Ясиноватского района. Были повреждены 45 жилых домов в различных районах Донецка и Горловки.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти выплатят родственникам погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород по 3 миллиона рублей, 500 тысяч рублей выдадут пострадавшим.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обстрелы Донецка со стороны украинской армии в новогоднюю ночь являются поступком "террористического зверья".