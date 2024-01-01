Мэр Белгорода опроверг фейки в соцсетях о минировании города

Фото: ИТАР-ТАСС/Кирилл Чаплинский

Информация о минировании улиц Белгорода противопехотными минами "лепесток" являлется фейком. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

Мэр города подчеркнул, что в Белгороде усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях, круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств.

"Никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало", – отметил мэр.

Демидов призвал людей доверять только официальным источникам. Он напомнил, что ложная информация распространяется, чтобы посеять панику.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород стала самой тяжелой за два года. По его словам, Белгородская область еще не сталкивалась с агрессией такого уровня. Для региона это самые тяжелые последствия обстрела почти за двухлетний период, указал Гладков, добавив, что сейчас важно заботиться о людях.

В субботу, 30 декабря, власти Белгорода сообщили, что ВСУ обстреляли центр города. Гладков призвал местных жителей спуститься в укрытие. В Белгороде также сработала сирена ракетной опасности.

По информации главы региона, число погибших в результате атаки ВСУ по Белгороду выросло до 24 человек. По данным Минздрава РФ, всего при обстрелах пострадал 131 человек, среди которых 18 – дети.

Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород террористическим актом. По словам президента, Россия в ответ нанесла "чувствительные" удары по военным объектам Украины после атаки на Белгород. Обстрелы военной инфраструктуры Киева продолжатся и в ближайшие дни.