Состояние эвакуированных из Белгорода в Москву стабильное – Минздрав

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Состояние пациентов, эвакуированных из Белгорода в Москву после атаки ВСУ, стабильное. Двадцать человек остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Минздрава России.

Сообщается, что состояние пострадавших, эвакуированных в федеральные центры Минздрава России и московские организации после атаку Вооруженных сил Украины на Белгород, остается стабильным, отметили в Минздраве.

"20 пациентов, в том числе 4 ребенка, находятся в тяжелом состоянии, 5 пациентов, в том числе 2 ребенка - в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что спецборт России вылетел из Белгорода с 25 пострадавшими при обстреле на борту.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что Свыше 100 человек, получивших травмы при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, остаются в настоящее время в больницах.

30 декабря белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Владимир Путин назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду 30 декабря террористическим актом. Обстрел Белгорода, по словам президента, был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Президент подчеркнул, что Россия ответит Украине.