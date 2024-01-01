Фото: 123RF/mikrokon

Все ответственные за удары по Донецку и другие теракты на российской территории понесут наказание. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Министерство иностранных дел России призвало все ответственные правительства и международные структуры осудить преступления Киева, в частности – удары по Донецку в новогоднюю ночь, в результате которых погибли четыре человека.

Как указали в дипведомстве, российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание", – указали в МИД РФ.

По данным ведомства, в числе пострадавших от обстрелов Донецка есть также журналисты, осуществлявшие свою профессиональную деятельность.

Как подчеркнули в дипведомстве, для украинских боевиков, осуществивших удары по Донецку при поддержке Запада, нет ничего человеческого. В МИД РФ отметили, что все причастные к ударам по Донецку и другим терактам на территории России понесут наказание.

Ранее Владимир Путин назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду 30 декабря террористическим актом. Обстрел Белгорода, по словам президента, был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Президент подчеркнул, что Россия ответит Украине.