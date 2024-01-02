Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ выросло до двух

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Женщина пострадала при повторном обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, ранее ранения получил мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Как сообщил глава региона, по предварительным данным, в результате обстрела Белгорода пострадала женщина. У нее рваная рана левой кисти. Гладкой отметил, что пострадавшая отказалась от госпитализации. Также ранения получил мужчина.

Помимо этого, Гладков сообщил, что в Белгороде вновь была запущена сирена ракетной опасности – третий раз за день. Глава региона призвал жителей Белгорода не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, или спуститься в укрытие.

Ранее сообщалось, что средства российской противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью несколько ракет украинской РСЗО "Ольха".

Также над Белгородом и Белгородским районом 2 января сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито четыре воздушных цели. Предварительно, пострадал один человек. У него выявили осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела возросло до 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.