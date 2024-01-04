Слуцкий заявил, что РФ будет отвечать ударами возмездия за каждую атаку на ее территорию

Фото: Министерство обороны РФ

Российская сторона будет отвечать ударами возмездия на каждую атаку по территории страны. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

Таким образом он прокомментировал призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского предоставить Киеву дальнобойные ракеты для ударов по РФ.

"Если коллективный Запад даже помыслит пойти на поводу истерической авантюры глава польского МИД, мы точно будем знать имена политических провокаторов, упорно толкающих к Третьей мировой войне", – написал Слуцкий.

Депутат указал на то, что такие политики, как Сикорский, главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель и президент США Джо Байден, вооружающие Украину, несут ответственность за убийства детей в Белгороде и обстрелы в новогоднюю ночь Донецка.

По словам Слуцкого, реальной целью западных стран в конфликте на Украине была и остается Россия. Так, весь Североатлантический альянс работает на то, чтобы ослабить и сломить РФ, однако у него ничего не выйдет, добавил парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости передать Киеву ракеты большой дальности. По его словам, они нужны для ударов по площадкам, командным центрам и объектам РФ.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, должны ли данные ракеты иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши. Она также подчеркнула, что у главы МИД Польши есть только американские идеи.

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