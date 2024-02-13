Киркоров заявил, что не собирается покидать Россию

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Певец Филипп Киркоров, который прибыл в Донецкую Народную Республику, заявил, что не собирается покидать Россию, поскольку у него здесь есть дом, дети и отец. Об этом сообщает Life.ru.

"Я живу здесь, жил и буду жить. Для меня очень важно ощущение тыла, которое даете вы", – отметил он.

Также артист выразил благодарность раненым военным и врачам.

По информации СМИ, певец привез с собой подарки для бойцов, компьютеры, принтеры и другую технику для детского центра. Кроме того, Киркоров пообещал оплатить протезы некоторым солдатам.

Певец приехал с визитом в Донецкую Народную Республику утром 13 февраля. По данным прессы, Киркоров планирует выступить в ДНР с концертом. Более того, сообщалось, что он может навестить участников СВО, проходящих лечение в одном из госпиталей ДНР.

До этого артист заявил о намерении передать гонорар за участие в новогоднем шоу пострадавшим при обстреле Белгорода. Речь шла о средствах, полученных им от выступления на шоу "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ.