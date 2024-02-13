Филипп Киркоров прибыл в ДНР

Фото: телеграм-канал "КП Донецк"

Певец Филипп Киркоров утром 13 февраля приехал с визитом в Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом сообщает телеканал "360".

Детальной информации о целях приезда артиста нет. Однако, по данным издания, Киркоров планирует выступить в ДНР с концертом.

Более того, не исключено, что певец навестит участников СВО, проходящих лечение в одном из госпиталей ДНР.

Ранее Киркоров заявил о намерении передать гонорар за участие в новогоднем шоу пострадавшим при обстреле Белгорода. Речь шла о средствах, полученных им от выступления на шоу "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ. Тогда в результате обстрела пострадали более 109 человек.



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