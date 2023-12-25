Адвокат рассказал об инциденте с участием Киркорова и охранника

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Адвокат Александр Добровинский рассказал, что ситуацию с охранником, которого толкнул Филипп Киркоров, уладили еще в сентябре. Об этом сообщает Life.ru.

Правозащитник уточнил, что сразу после случившегося к Киркорову приходил следователь, с которым артист обсудил все детали, после этого стороны договорились между собой.

Адвокат считает, что сейчас про это вспомнили, чтобы очернить певца после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Добровинский при этом подчеркнул, что Киркорову ничего не грозит.

Однако охранник обратился к адвокату Сергею Васильеву и правозащитному центру "Сорок сороков". Они требуют привлечь артиста за нанесение легких телесных повреждений.

Отмечается, что 27 сентября Киркоров грубо оттолкнул охранника в "Крокус сити холле" после концерта Ани Лорак.

Ранее Анастасия Ивлеева извинилась перед россиянами за распространившееся видео с ее "голой" вечеринки и пообещала, что все вырученные от продажи билетов средства направит в благотворительные организации. Она заявила, что проведение вечеринки было неуместным.

До этого депутат Виталий Милонов потребовал отстранить Ивлееву от всех эфиров на полгода из-за организованной вечеринки. По его словам, знаменитость показала свое неприемлемое отношение к обществу в трудное для России время.