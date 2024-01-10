РАО подало в суд на Киркорова за нарушение авторских прав

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Российское авторское сообщество (РАО) подало судебный иск к певцу Филиппу Киркорову за нарушение прав авторов и композиторов 13 песен. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на представителя сообщества по правовым вопросам, гендиректора компании IPCodex Наталью Полианчик.

Иск был размещен на сайте столичного Арбитражного суда. Согласно опубликованной информации, РАО требует взыскать с Киркорова сумму в размере двух миллионов рублей.

В свою очередь, Полианчик пояснила, что причиной тому стал отказ артиста выплачивать гонорары авторам композиций "Цвет настроения черный" и "Полетели", которые он исполнил на концерте в Кремле в апреле 2022 года.

"РАО неоднократно предлагало Киркорову урегулировать эту ситуацию, проводило переговоры, однако это не возымело эффекта. Авторы до сих пор не получили вознаграждение. В связи с этим РАО было вынуждено обратиться в суд", – пояснила представитель организации.

До этого Мосгорсуд отклонил иск Киркорова, который счел налог налог на квартиру некорректным. Суд указал, что расчет певца не соответствует требованиям законодательства об оценочной деятельности и требованиям федстандартов оценки. Более того, с певца потребовали взыскать 23 тысячи рублей за судебную экспертизу.

