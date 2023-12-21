Мосгорсуд отклонил иск Киркорова к властям Москвы из-за налога на квартиру

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московской городской суд отклонил иск певца Филиппа Киркорова к столичному департаменту городского имущества (ДГИ) из-за некорректного, по словам музыканта, расчета налога на квартиру. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Как указано в решении суда, Киркоров попросил установить по состоянию на 1 января 2021 года кадастровую стоимость квартиры, собственником которой он является. Он назвал сумму в 229 миллионов 447 тысяч рублей – именно с этой суммы рассчитывается налог. Однако ДГИ рассчитал кадастровую стоимость недвижимости в более чем 318 миллионов рублей. Для установления истинной кадастровой стоимости суд назначил соответствующую экспертизу.

Отмечается, что по заключению проведенной экспертизы представленный Киркоровым отчет об оценке не соответствует требованиям законодательства об оценочной деятельности и требованиям федстандартов оценки.

Как пишет агентство, представители певца были недовольны результатом экспертизы и настаивали на ее повторном проведении. Суд удовлетворил это требование, но в новых результатах все равно оказалось несоответствие расчетов истца. В связи с этим судья отказала Киркорову в иске и постановила взыскать с него в пользу ДГИ почти 23 тысячи рублей, чтобы оплатить судебную экспертизу.

Ранее музыкант подал иск к певице Любови Успенской на десять миллионов рублей. По его словам, она назвала его женоненавистником, "хотя он 30 лет поет о женщинах и о любви к женщинам".

Позже адвокат Успенской Елена Сенина прокомментировала иск. Она рассказала, что артистка восприняла информацию об этом с присущим ей чувством собственного достоинства. Сенина добавила, что сейчас у Успенской другие приоритеты и много планов, в том числе скоро намечается ее юбилейный концерт.

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