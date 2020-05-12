Минстрой выдал разрешение на открытие моста между Россией и Китаем

05:23
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
В Минстрое России выдали разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск – Хэйхэ". Об этом сообщается на сайте министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, в начале строительства моста в конце 2016 года "мало кто верил в возможность доведения проекта до конца". При этом в ноябре 2019 года основные этапы возведения российской части строения были завершены.
"Сегодня Россию и Китай впервые соединяет автомобильный мост", – подчеркнул Козлов.
Уточняется, что открытие моста состоится только после снятия ограничений, принятых на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В министерстве ожидают, что ежедневно по нему будут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин. Общий пассажиропоток будет составлять порядка 5,5 тысячи человек в сутки.
Ранее стало известно о сроках начала строительства моста на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Согласно проекту, по мосту можно будет проехать с набережной Марка Шагала к проспекту Андропова и детскому развлекательному центру "Остров мечты".
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