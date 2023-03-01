Пилот показал пассажирам северное сияние, развернув самолет в небе

Фото: twitter.com/flightradar24

Пилот рейса Куусамо – Хельсинки авиакомпании Finnair совершил разворот самолета в небе на 360 градусов, чтобы показать пассажирам северное сияние. Фотографии природного явления и благодарность пилоту в своем аккаунте в Twiiter разместила пассажир рейса Кирси Коми.

"Большое спасибо капитану рейса AY488 из Куусамо в Хельсинки, который совершил в воздухе разворот на 360 градусов, не входящий в расписание рейса, чтобы все пассажиры могли насладиться волшебством", – написала она.

После репоста публикации ресурсом по отслеживанию движения самолетов Flightradar24 твит посмотрели более трех миллионов раз.

Однако не все финны с удивлением отреагировали на произошедшее. Некоторые из пользователей задались вопросом о безопасности пассажиров при совершении подобного маневра пилотом и поинтересовались выделением субсидий со стороны государства в связи с дополнительными затратами топлива.

В ночь на 28 февраля северное сияние могли наблюдать жители Подмосковья, Костромы, Санкт-Петербурга и Ярославской области.

Подобное произошло из-за выбросов на Солнце коронального вещества, которое в виде облака плазмы с магнитным полем достигло Земли и вызвало колебания геомагнитного поля.



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