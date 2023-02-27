Магнитная буря началась в атмосфере Земли

Фото: depositphotos/KrisCole

В атмосфере Земли происходит слабая магнитная буря, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Согласно графику, она наступила поздним вечером и скоро должна завершиться. При этом буря может повториться утром 28 февраля.

Также из графика следует, что в первые дни марта магнитных бурь не будет, при этом магнитосфера Земли может находиться в возбужденном состоянии.

Мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 18 февраля. После того, как облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом, достигнут орбиты Земли, они могут вызвать магнитные бури средней силы.

До этого на Солнце была зафиксирована сильная вспышка 9 января. Этот импульс света стал пятнадцатым по счету.

Уточнялось, что такие вспышки могут стать причиной магнитных бурь, которые, в свою очередь, оказывают негативное воздействие на энергосистемы и пути миграции птиц и животных на Земле.



Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!