В Физическом институте РАН сообщили о сильной вспышке на Солнце

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Вечером 9 января на Солнце была зафиксирована сильная вспышка. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

Начало яркой вспышки класса X1.9 ученые зафиксировали в 21:37, в 21:50 она достигла пика, в 21:57 завершилась. В понедельник, 9 января, замеченный импульс света стал 15-м по счету.

Известно, что вспышки на Солнце могут стать причиной магнитных бурь, которые, в свою очередь, оказывают негативное воздействие на энергосистемы и пути миграции птиц и животных на Земле.

Ранее астрономы NASA опубликовали снимок "улыбающегося" Солнца. Небесное светило на изображении ученых было с пятнами, похожими на рот и глаза. Подобные зрительные иллюзии называют эффектом парейдолии.



Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!