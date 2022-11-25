Марсоход обнаружил органические молекулы на дне кратера Езеро

Фото: nasa.gov

Марсоход миссии NASA Perseverance обнаружил на дне кратера Езеро образцы породы, которые могут содержать органические молекулы. Об этом сообщает издание Science со ссылкой на работу исследовательской группы из Музея естественной истории в Лондоне и Лаборатории реактивного движения NASA.

Специалисты использовали данные прибора SHERLOC, чтобы изучить породу и выявили флуоресценцию некоторых органических соединений, таких как карбонаты.

"Потенциально молекулы могут быть строительными блоками для жизни, которая так и не успела полноценно зародиться на Марсе", – отметили ученые.

Уточняется, что исследователи смогут лучше изучить полученные органические вещества, когда собранные образцы окажутся на Земле.

Ранее сообщалось, что американские исследователи обнаружили микроорганизмы, которые могут выживать вблизи поверхности Марса гораздо дольше, чем предполагалось изначально. Сначала ученые определили пределы выживания микроорганизмов при ионизирующем излучении. Для этого они поместили шесть видов земных бактерий и грибков на смоделированную марсианскую поверхность и подвергли их гамма-лучам.

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