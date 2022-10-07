Астрономы нашли планету класса "теплый юпитер"

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Заграничные ученые обнаружили экзопланету, похожую на Юпитер. Она получила название TOI-5542 b. Информацией об этом поделились в Сornell University.

Экзопланету зафиксировали с помощью космического телескопа TESS, который был создан для поиска посредством метода транзита. Подобный метод позволяет обнаружить падение уровня блеска звезд из-за прохождения на их фоне небесного тела.

Отмечается, что обнаруженная экзопланета на 30% тяжелее Юпитера и имеет радиус примерно 1,01 его радиуса. TOI-5542 b совершает оборот вокруг своей родительской звезды за 75,12 дня.

Помимо этого, экзопланету назвали "теплым юпитером" из-за ее равновесной температуры, которую ученые оценили в 441 кельвин. TOI-5542 b представляет собой один из древнейших изученных долгопериодических теплых юпитеров.

Ранее ученые из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук заявили о неверных показателях массы Млечного Пути, сделанных до этого. По новым расчетам, масса галактики примерно в 550 миллиардов раз превышает массу Солнца.



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