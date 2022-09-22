Телескоп "Джеймс Уэбб" сфотографировал призрачные кольца Нептуна

Фото: nasa.gov/NASA, ESA, CSA, STScI
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" смог четко сфотографировать кольца восьмой и самой дальней от Солнца планеты Нептуна. Об этом сообщает сайт European Space Agency.
В агентстве отметили, что у Нептуна имеются кольца, которые практически невидимы в оптическом диапазоне. Сейчас телескоп смог получить очень четкие снимки этих колец.
"<…>Многие из них не были видны на фотографиях со времен пролета "Вояджера-2" через окрестности Нептуна в 1989 году. Эти снимки позволили нам взглянуть на Нептун и его кольца и спутники в совершенно новом свете", – поделились члены команды обсерватории.
Кроме того, на фотографии ученые смогли заметить метановые облака в верхних слоях атмосферы. Рядом с Нептуном также стали видны 7 ее спутников из 14, в том числе Тритон, расположенный на ретроградной орбите. В обсерватории отметили, что подобный спутник "пришел" к планете из внешней Солнечной системы.
Ранее телескоп "Джеймс Уэбб" смог получить первые фотографии планеты Марс. На снимке можно увидеть восточное полушарие планеты, где находится самая глубокая низменность, 467-километровый кратер Гюйгенс и плато Большой Сирт.
Телескоп "Джеймс Уэбб" сфотографировал кольца Нептуна
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