01 октября, 14:00M24.RU
Организаторы рассказали о программе фестиваля "НАУКА 0+"
1 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Всероссийский фестиваль науки в Москве – 2024".
О программе фестиваля "НАУКА 0+" журналистам рассказали:
- проректор МГУ, руководитель дирекции Всероссийского фестиваля науки Леонид Гусев;
- профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор биологических наук Николай Никитин;
- доцент кафедры химической технологии стекла и ситаллов РХТУ имени Д. И. Менделеева Георгий Шахгильдян;
- начальник отдела научно-просветительской деятельности парка "Зарядье" Никита Виноградов.