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Новости

Новости

01 октября, 14:00

M24.RU

Организаторы рассказали о программе фестиваля "НАУКА 0+"

Организаторы рассказали о программе фестиваля "НАУКА 0+"

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1 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Всероссийский фестиваль науки в Москве – 2024".

О программе фестиваля "НАУКА 0+" журналистам рассказали:

  • проректор МГУ, руководитель дирекции Всероссийского фестиваля науки Леонид Гусев;
  • профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор биологических наук Николай Никитин;
  • доцент кафедры химической технологии стекла и ситаллов РХТУ имени Д. И. Менделеева Георгий Шахгильдян;
  • начальник отдела научно-просветительской деятельности парка "Зарядье" Никита Виноградов.
городнаукапресс-конференция
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