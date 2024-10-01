Специалисты рассказали, как благоустраивают пять переулков в центре Москвы

Одновременное благоустройство пяти переулков идет возле Цветного бульвара в Москве. Все провода убирают под землю и ремонтируют ливневую канализацию.

Как отметил замначальника управления по благоустройству городской среды департамента капремонта Москвы Иван Собкалов, покрытие тротуаров в переулках замостили гранитной плиткой, общая площадь работ составила более 11 тысячи квадратных метров. Кроме того, в осенний период там высадят более 1,5 тысячи кустарников.

На каком этапе находятся работы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.