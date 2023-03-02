Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon

Фото: AP Photo/John Raoux

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon от компании SpaceX полетела к Международной космической станции (МКС). Трансляция старта проводится на сайте NASA.

Старт произошел с космодрома на мысе Канаверал, американский штат Флорида. На борту присутствует экипаж миссии Crew-6: космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты из Штатов Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также космонавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

Запуск ракеты был произведет в 08:34 по московскому времени.

Отмечается, что Федяев теперь является вторым космонавтом из России, который полетел на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. До него в составе экипажа миссии Crew-5 находилась россиянка Анна Кикина.

До этого на корабле Crew Dragon обнаружили неполадки. В связи с этим запланированный старт отменили за две минуты до начала полета. У корабля зафиксировали проблемы в системе зажигания на стартовом комплексе. Кроме того, у ракеты заметили слив топлива.

"Актуальный репортаж": "Роскосмос" эвакуирует экипаж "Союза МС-22" на другом корабле

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!