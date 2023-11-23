Золотую монету "Звери королевы" весом 1 кг выставили на торги в Британии

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Королевский монетный двор Великобритании объявил о проведении торгов редкими коллекционными монетами. Среди лотов – золотая килограммовая монета "Звери королевы", предварительная оценочная стоимость которой составляет почти 112 тысяч долларов. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на двор.

Уточняется, что на торги выставили более 300 монет, оцененных нумизматами монетного двора. Так, на монете "Звери королевы" изображена королева Елизавета II, вокруг которой расположились реальные и мистические звери, в частности лев, грифон, бык, сокол, дракон, единорог.

Всего было отчеканено 16 подобных монет, дизайн одной из них был вдохновлен 10 каменными статуями с их изображениями, которые были установлены по пути следования Елизаветы II на церемонию коронации в Лондоне в июне 1953 года.

Представитель монетного двора Клэр Макленнан объяснил, что коллекция памятных монет "Звери королевы" обрела популярность после того, как в 2017 году была представлена первая из них с изображением льва. С тех пор монеты пользуются неизменным успехом у коллекционеров по всему миру, уточнил он.

Кроме того, на торгах можно приобрести монету номиналом 50 пенсов 2009 года. Она посвящена 250-летию Королевских ботанических садов Кью, ее стоимость оценивают в 7,5 тысячи долларов.

На ней изображена 50-метровая Большая пагода, которую построили в 1761–1762 годы по проекту придворного архитектора Уильяма Чемберса. 14 лет назад было отчеканено 629 таких золотых монет.

Ранее архив документов времен Второй мировой войны, в который входят фотографии, письма и временное водительское удостоверение будущей королевы Великобритании Елизаветы II, были проданы на аукционе Reeman Dansie более чем за 7,8 тысячи долларов США.

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