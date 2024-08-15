МО: координационный совет по военной безопасности не подменит управление армией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Координационный совет по военной безопасности приграничных территорий не будет подменять оперативное управление действиями формирований российской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ по результатам заседания совета с участием министра обороны Андрея Белоусова и глав приграничных регионов.

Данная задача находится в зоне ответственности командования группировки "Север". Кроме того, принимать связанные с управлением войсками решения должен Генеральный штаб Вооруженных сил России, отметили представители ведомства.

О создании координационного совета стало известно по итогам заседания с участием министра обороны Андрея Белоусова и глав приграничных регионов. Инстанция будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва границы.

Глава оборонного ведомства отметил, что главной целью является повышение эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов.