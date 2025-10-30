Психолог Самбурский: хобби является базовым механизмом саморегуляции психики

Фото: 123RF.com/d8nn

Хобби является не просто способом развлечь мозг, а базовым механизмом саморегуляции психики, заявил клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Москвой 24.

Ранее в соцсетях появился тренд "меню для хобби". Вместо думскроллинга, то есть бессмысленного пролистывания ленты, авторы предлагают заняться какими-то делами – как пятиминутными активностями, так и более длительными проектами.

Сама идея подается как "меню", где в "закусках" короткие действия вроде чтения пары страниц или ведения дневника, в "блюдах" рисование, фитнес или рукоделие, а в "гарнирах" дела, которые можно совмещать, например прослушивание подкаста во время уборки.

"Когда человек выбирает деятельность по душе, активируются центры дофаминного подкрепления, отвечающие за мотивацию и ощущение смысла. Это создает позитивное мышление и чувство контроля над ситуацией, что снижает тревожность и формирует субъективное ощущение благополучия", – объяснил Самбурский.

Он уверен, что хобби работает как мягкая форма когнитивной терапии, возвращая человека в состояние "я могу". При этом, в отличие от работы, которая сопровождается стрессом, хобби не подразумевает внешних оценок и направлено на созидательную деятельность. Психолог пояснил, что это переключает внимание с тревоги на творчество и запускает потоковое состояние.

"Получая удовольствие от процесса, человек укрепляет самооценку и развивает способность к саморегуляции, что особенно важно в условиях, когда рабочая среда часто лишена поддержки и признания", – сказал он.

При этом в цифровой среде главной проблемой является потеря чувства контроля, когда человек занимается думскроллингом, прокрастинирует и страдает от навязчивых мыслей. Все это является "суррогатами", которые психика ищет при отсутствии осмысленного занятия, подчеркнул эксперт.

"В возрастной психологии хобби считается элементом зрелости, особенно в среднем возрасте, когда человек стремится творчески выразить себя и сохранить когнитивную гибкость. Популярность простых, почти детских увлечений – лепки, рисования, садоводства – объясняется именно их способностью возвращать в "здесь и сейчас", – добавил психолог.

Кроме того, он отметил, что не считает хобби побегом от реальности. По его мнению, это скорее возвращение из онлайн-пространства в живую действительность.

"Как игра в настольный теннис, где нельзя отвлечься от мячика, так и любое другое занятие, требующее включенности, возвращает к жизни через простые действия. Вместо скроллинга, превращающего сознание в кашу, маленькие шаги в любимом деле помогают обрести ясность и гармонию", – резюмировал специалист.



Ранее Самбурский объяснял, что увлечение зумеров вязанием является частью антистрессовых практик. Тренд стал триггером из социальных сетей, но людей удерживает его субъективная польза, например улучшение сна, снижение тревоги, меньшее погружение в негативные новости.

