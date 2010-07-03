Процедуру получения гражданства РФ для иностранных студентов могут упростить

Минэкономразвития планирует упростить процедуру получения российского гражданства для иностранных студентов, сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов.
"Мы все-таки добились у Силуанова Антона Германовича, что в этом году МВД внесет законопроект с упрощенным гражданством для студентов-иностранцев, закончивших российские вузы", – сказал Торосов в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты".
В перечень вузов планируют включить не только российские, но и университеты бывшего Советского Союза.
Он отметил, что так можно получить специалистов с высшим образованием и знанием русского языка.
"А сейчас у нас около 20% въезжающих имеют высшее образование, и мы уже не говорим о качестве этого образования. Для студентов, которые закончили российские вузы, мы даем возможность упрощенного получения гражданства", – отметил Торосов.
Ранее сообщалось, что в миграционные подразделения МВД поступают заявления на получение гражданства РФ от бывших жителей Крыма и Севастополя, которые выехали за пределы полуострова до его присоединения к России в 2014 году.
Президент России 24 апреля подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок выдачи гражданства России жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. В упрощенном порядке российские паспорта также могут получить украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР.
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