Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:52

В праздновании Дня города в Москве участвовали более 7 миллионов человек

город праздники

18:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 7 миллионов человек приняли участие в праздновании Дня города в Москве 7 и 8 сентября, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина на Московской выездной программе в рамках 23-ей сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO).

"Москва развивается как флагман событийного туризма. Например, буквально на прошлой неделе у нас за два дня празднования Дня города столичные площадки посетили более 7 миллионов человек", – цитирует Сергунину Агентство "Москва".

Заммэра отметила, что площадки крупных городских мероприятий работают не только в центре, но и по всему городу. По ее словам, в Москве проходит ежедневно свыше 270 культурных событий.

Ранее сообщалось, что праздничные площадки, открытые в столице для празднования Дня города 7 и 8 сентября, посетили более 7,4 миллиона человек. При этом загрузка гостиниц составила более 90%.

Читайте также

город праздники

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика