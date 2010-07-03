В праздновании Дня города в Москве участвовали более 7 миллионов человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 7 миллионов человек приняли участие в праздновании Дня города в Москве 7 и 8 сентября, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина на Московской выездной программе в рамках 23-ей сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO).
"Москва развивается как флагман событийного туризма. Например, буквально на прошлой неделе у нас за два дня празднования Дня города столичные площадки посетили более 7 миллионов человек", – цитирует Сергунину Агентство "Москва".
Заммэра отметила, что площадки крупных городских мероприятий работают не только в центре, но и по всему городу. По ее словам, в Москве проходит ежедневно свыше 270 культурных событий.
Ранее сообщалось, что праздничные площадки, открытые в столице для празднования Дня города 7 и 8 сентября, посетили более 7,4 миллиона человек. При этом загрузка гостиниц составила более 90%.
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