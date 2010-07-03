Брат Джулии Робертс намерен получить российское гражданство

Фото: кадр из фильма "Специалист", 1994, реж. Луис Льоса

Актер Эрик Энтони Робертс намерен получить российское гражданство. Об этом он сообщил на международном турнире по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70" в Сочи.

"Россия напоминает мне Америку. Я очень люблю (Россию), очень хочу и никак не дождусь, когда получу второе гражданство. Это будет российское гражданство", – приводит слова актера ТАСС.

Робертс рассказал, что приехал в Сочи уже во второй раз. "Примерно 15 лет назад я был здесь на кинофестивале и тогда подумал, какое хорошее место, надо обязательно сюда вернуться еще раз", – признался актер.

Он добавил, что очень любит боевые искусства, и поэтому приехал в Россию, чтобы увидеть "этот прекрасный вечер поединков".

Эрик Энтони Робертс – американский актер, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус". Старший брат актрисы Джулии Робертс.

В его фильмографии более 400 фильмов, среди которых "Темный рыцарь" Кристофера Нолана и "Неудержимые" Сильвестра Сталлоне.

Ранее уругвайская певица и актриса Наталья Орейро попросила у Владимира Путина российское гражданство. В эфире передачи "Вечерний Ургант" она рассказала, что была в России не менее 15 раз, и теперь ей осталось только получить российский паспорт.

Ранее гражданство РФ получили боец смешанных единоборств Джефф Монсон, актер Стивен Сигал, дирижер Теодор Курентзис и боксер Рой Джонс.