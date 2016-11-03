Американский актер, кинопродюсер, сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал получил российское гражданство. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

О желании стать гражданином России Сигал заявлял в сентябре на кинофестивале "Край света" в Южно-Сахалинске. "Я бы очень хотел несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России, с людьми, которые меня здесь любят и ждут", – сказал актер.

В январе 2016 года Сигал уже получил гражданство Сербии.

Стивен Сигал снялся в 120 фильмах, среди которых самые популярные "В огне", "Смерти вопреки", "В смертельной зоне", "Над законом". Его коллегами по съемочной площадке были Томми Ли Джонс, Майкл Кейн, Вупи Голдберг, Дэнни Трехо и другие голливудские актеры



В январе 2013 года российский паспорт получил гражданин мира Жерар Депардье. Позже Депардье получил постоянную прописку в Саранске. В августе того же года он стал почетным гражданином Бельгии.

Российское гражданство есть и у американского боксера Роя Джонса-младшего, абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории. Боксер получил российский паспорт в конце сентября. Торжественная церемония вручения российского паспорта прошла в главном здании Федеральной миграционной службы.

В конце 2015 года о желании получить российское гражданство заявил Роберт Де Ниро. Заявление прозвучало на церемонии открытия нового ресторана Де Ниро в Москве.