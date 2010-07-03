В России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ряд старейших профессиональных праздников собираются отменить в рамках пересмотра действующих нормативно-правовых актов. Об этом сегодня сообщил "Коммерсант".

По имеющимся данным, одним из упраздненных праздников может стать День железнодорожника, который был утвержден постановлением Совнаркома СССР. Среди праздников, попавших в список, фигурируют День радио, введенный в СССР в 1967 году, а также День воздушного флота, отмечаемый с 1933 года.

В Минтрансе пока отказались от комментариев по данному вопросу. При этом в Минкомсвязи подтвердили, что соответствующее поручение правительства сейчас находится в разработке, однако День радио в окончательный список отмен не вошел.

Ранее праздник в честь столетия государственных цирков прошел в Москве. Поздравить работников пришли звезды российской эстрады Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лолита Милявская, Михаил Боярский, Наталья Варлей и другие знаменитости.