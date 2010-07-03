Движение на Садовом кольце перекроют 21 сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Движение транспорта полностью перекроют на Садовом кольце 21 сентября в связи с проведением Московского городского осеннего мотофестиваля, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Ограничения будут действовать с 11:15. Открываться участки кольца будут по мере прохождения мотоколонны.

Помимо этого, с 00:01 20 сентября до 18:00 22 сентября будет закрыт участок проспекта Академика Сахарова – от улицы Садовой-Спасской до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой.

21 сентября с 03:00 до 23:59 будет ограничен проспект Академика Сахарова – от Сретенского бульвара до Садовой-Спасской улицы.

С 00:01 19 сентября до 00:01 20 сентября проехать нельзя будет по одной полосе в каждом направлении на участке проспекта Академика Сахарова – от улицы Садовой-Спасской до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой.

Ежегодный осенний мотофестиваль, который будет приурочен к закрытию мотосезона, пройдет 21 сентября. Байкеры проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Затем на проспекте состоится шоу с выступлениями музыкантов и спортсменов.

В частности, на сцене выступят группа Uma2rman, рэперы Джиган и ST1M, а также Государственный симфонический оркестр Белоруссии. Праздник объединит не менее шести тысяч поклонников мотоспорта. Старт заезда намечен на 11:30, а праздничная программа начнется в 12:00.

