Ежегодный осенний мотофестиваль пройдет в Москве 21 сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве 21 сентября пройдет ежегодный осенний мотофестиваль, который будет приурочен к закрытию мотосезона, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Байкеры проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Затем на проспекте состоится шоу с выступлениями музыкантов и спортсменов.

В частности, на сцене выступят группа Uma2rman, рэперы Джиган и ST1M, а также Государственный симфонический оркестр Республики Беларусь.

Ожидается, что праздник объединит не менее 6 тысяч поклонников мотоспорта. Старт заезда намечен на 11:30, а праздничная программа начнется в 12:00.

После этого на проспекте пройдут показательные выступления пилотажной группы "Каскад" УГИБДД ГУ МВД России по Москве и команды столичных спасателей.

Гости фестиваля смогут познакомиться с мотокультурой, а также освоить азы управления двухколесным транспортом, заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Также там покажут новинки мотопроизводителей. Кроме того, можно будет познакомиться с культурой индивидуального декорирования мотоциклов.

В воскресенье, 15 сентября в Москве прошел осенний велофестиваль. Он собрал около 30 тысяч участников. Горожане проехали 24 километра по центру столицы.