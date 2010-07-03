Около 30 тысяч человек приняли участие в осеннем велофестивале в Москве

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Осенний велофестиваль в Москве собрал около 30 тысяч участников. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент транспорта.
"Около 30 тысяч москвичей и гостей города приняли участие в третьем в этом году Московском велофестивале. На личных и прокатных велосипедах горожане проехали 24 километра по центру столицы. Маршрут заезда участники выбрали сами, проголосовав за один из пяти вариантов на официальном сайте велофестиваля и в социальных сетях", – передал департамент.
Велосипедисты двигались от стартового городка на территории спорткомплекса "Лужники" по четырем столичным набережным. В том числе они проехали по Фрунзенской и Кремлевской набережным, по Садовому кольцу до улицы Красная Пресня и далее через улицу 1905 года по Саввинской набережной к "Лужникам".
Московский осенний велофестиваль собрал 30 тысяч человек
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что велофестиваль стал большим праздником для всей семьи.
"Мы прислушиваемся к мнению участников и стараемся исправлять недочеты, которые были допущены в прошлые разы - хотим, чтобы на Московский велофестиваль ориентировались другие города и страны", – сказал Ликсутов.
В этом году велофестиваль проводится уже в третий раз.
Накануне Сергей Собянин отметил, что маршрут осеннего велофестиваля выбирали сами москвичи.
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