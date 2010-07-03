Собянин пригласил москвичей на осенний велофестиваль

20:51
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Фото: Москва 24/Александр Великжанин
Сергей Собянин пригласил горожан на Московский осенний велофестиваль. Об этом мэр города написал на своей странице в Twitter.
"Приходите кататься и любоваться осенней столицей. Маршрут – отличный, выбирали сами горожане", – написал Собянин.
Приходите кататься и любоваться осенней столицей. Маршрут - отличный, выбирали сами горожане. https://t.co/Gl0lfY9jEC— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 сентября 2019 г.
Московский осенний велофестиваль состоится в воскресенье, 15 сентября. Протяженность дистанции составит 24 километра.
Принять участие в велофестивале могут все желающие от трех лет (в сопровождении родителей). Те, у кого нет собственного велосипеда, могут арендовать двухколесный транспорт в пунктах городского велопроката.
Сбор участников начнется с 10:00 утра, а старт велоколонны – в 12:00. Скорость движения – не более 15 километров в час. Вся колонна будет ехать 2,5 часа.
По окончании заезда в "Лужниках" будет организована развлекательная программа. Помимо этого, состоится групповая кольцевая велогонка по сложному маршруту вокруг стадиона "Лужники". В ней примут участие более 300 спортсменов. Всего же в Московском осеннем велофестивале, по прогнозам, примет участие порядка 30 тысяч человек.
"Это наш город": в Москве пройдет большой осенний велофестиваль
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