Москвичей пригласили на осенний велофестиваль

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский осенний велофестиваль состоится 15 сентября, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов на заседании президиума правительства Москвы.

Он уточнил, что мероприятие пройдет накануне Всемирного дня без автомобиля, который отмечается 22 сентября. По словам Ликсутова, маршрут велофестиваля выбрали сами горожане в ходе голосования.

Протяженность дистанции составит 24 километра – от стартового городка в "Лужниках" по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда по внешней стороне Садового кольца до Красной Пресни и далее по Саввинской набережной снова к "Лужникам".

Принять участие в велофестивале могут все желающие от трех лет (в сопровождении родителей). Те, у кого нет собственного велосипеда, могут арендовать двухколесный транспорт в пунктах городского велопроката.

Сбор участников начнется с 10:00 утра, а старт велоколонны – в 12:00. Скорость движения – не более 15 километров в час. Вся колонна будет ехать 2,5 часа.

По окончании заезда в "Лужниках" будет организована развлекательная программа. Помимо этого, состоится групповая кольцевая велогонка по сложному маршруту вокруг стадиона "Лужники". В ней примет участие более 300 спортсменов. Всего же в Московском осеннем велофестивале, по прогнозам, примет участие порядка 30 тысяч человек.

Всего в Москве в этом году пройдут два велофестиваля и ночной велопарад. Первый велофестиваль прошел 19 мая, ночной велопарад – 13 июля. На ночном велофестивале был установлен рекорд Гиннесса: 2 тысячи 620 человек стали рядом друг с другом, чтобы образовать фигуру велосипеда.