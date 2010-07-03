Мировой рекорд Гиннесса установили на ночном велофестивале в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мировой рекорд Гиннесса установили участники ночного велофестиваля в столице, сообщает Агентство "Москва". 2 тысячи 620 человек встали рядом друг с другом, образуя фигуру велосипеда.

Мероприятие стартовало в 22:00 на Кремлевской набережной. Колонна велосипедистов проедет порядка 11 километров по ночным центральным улицам, набережным и бульварам и финиширует на Суворовской площади. Участниками станут от 10 тысяч до 15 тысяч человек. В связи с фестивалем в городе перекрыто несколько участков дорог.

Сегодня Москва празднует День транспорта. К ней приурочили второй в этом году парад трамваев, который посмотрели более 100 тысяч человек. Гостям представили 19 вагонов.

В этом году к колонне присоединились довоенный прицепной вагон серии "С", воссозданный силами Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода Мосгортранса, а также два трамвая Татра Т3 – пассажирский и поливомоечный. Посетители увидели конку XIX века, вагоны 1908 года и 1930-х годов. Показали и ретровагоны, восстановленные по образцам 1948 года.

День московского транспорта приурочен к дате запуска в столице первого общественного транспорта – конки, которая вышла на маршрут 7 июля 1872 года. Праздник отмечается ежегодно во вторую субботу июля.