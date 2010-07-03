День транспорта и ночной велофестиваль. Какие улицы перекроют в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В предстоящие выходные, 13 и 14 июля, в столице пройдут День московского транспорта, ночной забег и ночной велофестиваль, в связи с чем на нескольких центральных улицах изменится схема движения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Из-за празднования Дня московского транспорта будет ограничено движение на Цветном бульваре и Трубной площади. По данным участкам нельзя будет проехать с 23:00 12 июля до 20:00 13 июля и с 18:00 13 июля до 09:00 14 июля.

Для водителей на некоторое время будет недоступен участок проспекта Академика Сахарова – от Садового до Бульварного кольца с 20:00 12 июля до 09:00 14 июля, а также будет перекрыт Чистопрудный бульвар (с 23:00 12 июля до 20:00 13 июля) и Продольный проезд (с 00:01 до 20:00 13 июля).

С 13 на 14 июля в связи с проведением ночного забега буду перекрыты аллея Славы с 13 июля 21:30 до 23:00 и до 23:30 – улица Лужники. С 22:00 до 00:40 ограничения затронут Лужнецкую набережную, а с 22:00 до 00:15 – Фрунзенскую набережную.

Помимо этого, в течение субботы, 13 июля, будет ограничен проезд по ряду улиц, где пройдет ночной велофестиваль. С 13:00 13 июля до 01:00 14 июля для автомобилистов будет недоступна площадь Васильевский Спуск.

13 июля с 19:00 до 23:59 нельзя будет проехать по Кремлевской набережной от ее пересечения с Боровицкой площадью до пересечения с площадью Васильевский Спуск. В аналогичный период будет перекрыта Москворецкая набережная от ее пересечения с площадью Васильевский Спуск до пересечения с Китайгородским проездом.

Ранее сообщалось, что участники ночного велофестиваля 13 июля образуют самую большую в мире фигуру велосипеда. Велофестивалем завершится третий в истории День московского транспорта. По предварительным оценкам, в заезде примут участие свыше 20 тысяч человек.

