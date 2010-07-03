Самую большую фигуру велосипеда создадут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники ночного велофестиваля 13 июля образуют самую большую в мире фигуру велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как напомнили в ведомстве, велофестивалем завершится третий в истории День московского транспорта. По предварительным оценкам, в ночном заезде примут участие свыше 20 тысяч человек.

"Фестиваль начнется с установки мирового рекорда. Около 3,5 тысячи участников встанут рядом друг с другом, образуя самую большую в мире фигуру велосипеда из людей", – цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва". Всем желающим присоединиться к акции посоветовали заранее получить специальный билет.

13 июля в 22:00 колонна велосипедистов стартует на Кремлевской набережной, а затем преодолеет примерно 11 километров по ночному центру столицы – улицам, набережным и бульварам. Финишируют участники заезда на Суворовской площади.

Как подчеркнули в Дептрансе, велофестиваль – не гонка, поэтому в нем могут участвовать все, кто старше 18 лет, независимо от уровня физподготовки. "Тип велосипеда не имеет значения, единственное требование – наличие белого фонаря спереди и красного сзади. К участию не допускаются электроскутеры, самокаты и электроколеса", – уточнили в ведомстве.

Состоявшийся в мае Московский велофестиваль стал рекордным по посещаемости. В нем приняли участие более 40 тысяч человек. Любители велоспорта разных возрастов совершили полный круг по Садовому кольцу. А на проспекте Академика Сахарова участников велогонки ждала развлекательная программа: фестиваль еды, тематические мастер-классы, розыгрыши призов и конкурсы от партнеров проекта.