Московский велофестиваль стал рекордным по посещаемости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский велофестиваль в этом году стал рекордным по посещаемости. В нем приняли участие более 40 тысяч человек, сообщает департамент транспорта столицы.

Люди разных возрастов совершили полный круг по Садовому кольцу. Перед этим с приветственным словом к участникам мероприятия обратились заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и почетные гости: посол Индии Венкатеш Варма, член правления правления банка ВТБ Олег Смирнов, генеральный директор "Велобайк" Анна Лебедева, блогер Амиран Сардаров, депутат Госдумы Дмитрий Свищев, генеральный директор "Московского Паркинга" Александр Гривняк.

"Спасибо всем, кто сегодня посетил праздник и вместе с нами проехал по Садовому кольцу. Приятно видеть, как растет велодвижение в Москве. Велосипед – это здоровье, физическая нагрузка и отличный способ добраться до места назначения быстро и с комфортом", – сказал Ликсутов.

Праздник начался с легендарной велогонки "Садовое кольцо". Это заезд на время для спортсменов-любителей разного уровня подготовки. После гонки полный круг по Садовому кольцу совершила колонна велолюбителей.



Садовое кольцо освободили от автомобилей для участников велопарада

На проспекте Академика Сахарова участников ждала развлекательная программа. Здесь были организованы фестиваль еды, тематические мастер-классы, розыгрыши призов и конкурсы от партнеров проекта.

Жители отдаленных районов Москвы и Подмосковья могли бесплатно провезти свой велосипед в электричке (это можно делать бесплатно в пригородных поездах с 13 по 26 мая).

13 июля в столице состоится ночной велофестиваль. 15 сентября также пройдет осенний велофестиваль.