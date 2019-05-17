Спортивные выходные: что перекроют и как объехать

В выходные, 18–19 мая, в столице пройдут сразу несколько спортивных соревнований на улицах города: велофестиваль, полумарафон и Плехановский кросс. Для проведения мероприятий перекроют несколько центральных улиц, набережных и Садовое кольцо. Рассказываем, где появятся ограничения и как их объехать, чтобы добраться до цели.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Плехановский кросс

Фото: transport.mos.ru

В субботу, 18 мая, в столице пройдет Плехановский кросс. Ради него с 10:00 до 15:00 перекроют несколько улиц у станций метро "Павелецкая" и "Серпуховская".

В это время для проезда будет недоступна часть Стремянного переулка (от дома 35 до дома 23/19), улицы Щипок (от дома 2 до дома 8), Большого Строченовского переулка (от дома 5 до дома 23в, строения 2), улицы Зацепы (от дома 13 до дома 37, строения 6) и Зацепского тупика (от дома 4, строения 1 до дома 13, строения 1).

Футбольный матч

Фото: transport.mos.ru

Также 18 мая перекроют часть улиц у стадиона "ВЭБ Арена" из-за проведения футбольного матча ЦСКА – "Ахмат". Ограничения будут действовать на 3-й Песчаной улице (от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпуса 5 по Новопесчаной улице) и в проезде Березовой Рощи (от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда). Дороги будут недоступны для проезда с 14:30 до 19:30.

Велофестиваль

Фото: transport.mos.ru

В связи с проведением велофестиваля перекроют несколько улиц в столице: ограничения будут действовать на проспекте Академика Сахарова, на улице Маши Порываевой, на Каланчевской улице, а также на Садовом кольце. Так, Садовое полностью перекроют 19 мая с 6 часов утра до окончания велофестиваля, также 19 мая с 13 часов закроют для проезда Каланчевскую улицу от Садового кольца до улицы Маши Порываевой.

Кроме того, 19 мая нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова от Бульварного до Садового кольца (с 00:00 до 16:30), а также по участку проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчевской улицы и по улице Маши Порываевой (с 00:00 до 18:00).

Московский полумарафон

19 мая в Москве пройдет также традиционный полумарафон по набережным столицы. Из-за спортивного соревнования в этот день нельзя будет проехать по улицам Лужники (с 07:00 до 13:30), Хамовнический Вал (с 07:30 до 12:00), по Новодевичьей (с 07:30 до 12:10), Лужнецкой (с 08:00 до 13:30), Пречистенской (с 08:00 до 12:10) и Саввинской набережным (с 08:00 до 10:40), а также по Москворецкой улице и Большому Москворецкому мосту (с 08:00 до 12:00).

Фото: transport.mos.ru

Помимо этого, в первой половине дня перекроют для автомобилистов улицу Балчуг (с 8:00 до 11:40), Ростовскую (с 8:10 до 10:20), Кремлевскую (с 8:10 до 12:10), Раушскую (с 8:20 до 11:50), Софийскую (с 8:20 до 12:15), Космодамианскую и Шлюзовую (с 8:20 до 11:30) набережные, а также Фалеевский переулок (с 8:20 до 12:15), Болотную улицу и площадь Васильевский Спуск (с 8:20 до 12:30).