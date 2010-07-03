Три дистанции ждут участников Московского полумарафона–2019

Фото предоставлено беговым сообществом

19 мая по центральным набережным столицы пройдет самый массовый забег России на 21,1 километра.

В этом году на забеге будет три дистанции – 5, 10 и 21,1 километра. В рамках мероприятия пройдет корпоративная эстафета – представители различных компаний выйдут на старт, чтобы побороться за призовые места. Организаторы предлагают несколько дистанций, чтобы вовлечь в бег как можно больше людей и дать возможность каждому стать частью главного полумарафона страны.

Маршрут Московского полумарафона проходит мимо стен Кремля и по набережным в центре города. Трасса забега измерена и сертифицирована авторитетной международной организацией марафонов и пробегов (AIMS). Живописный маршрут и высокий уровень организации привлекают участников со всего мира – в этом году на старт забега выйдут бегуны из 48 стран.

Как и в прошлом году, Московский полумарафон станет частью масштабного проекта "Забег.рф". В рамках всероссийского праздника бега тысячи людей в разных городах страны выйдут на старт в одно и то же время – в 09:00 утра по московскому времени независимо от часового пояса.

Традиционно забег соберет на старте элиту российской легкой атлетики. Для победителей Московского полумарафона предусмотрен денежный призовой фонд. Общая сумма призовых выплат составит один миллион рублей. Она включает в себя выплаты для мужчин и женщин, занявших с 1-го по 5-е место, а также бонусные выплаты за высокий результат. На финише все участники получат медали в обновленном дизайне.

После финиша победителей и призеров в выборочном порядке протестируют на допинг. Спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, будут дисквалифицированы.

По традиции, тысячи болельщиков придут поддержать родных и друзей в стартово-финишный городок. Также все желающие смогут следить за ходом соревнований онлайн. Московский полумарафон будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Евроспорт 1" и на странице Бегового сообщества.

Накануне старта – 17 и 18 мая – пройдет масштабная Спортивная выставка. Бегуны получат стартовые пакеты, познакомятся с пейсмейкерами, а также смогут выбрать беговую экипировку, спортивное питание, аксессуары и гаджеты для бега.

18 мая организаторы впервые проведут детские забеги в рамках Московского полумарафона. Юные участники выйдут на старт дистанций 400 и 800 метров. Каждый получит стартовый номер, фирменную футболку, подарки от партнеров и памятную медаль на финише.

Московский полумарафон – самый массовый старт России, который уже шестой год привлекает внимание бегунов со всего мира. Регистрация на дистанцию 21,1 километра закрыта – все места были проданы в период проведения онлайн-регистрации. Дополнительная регистрация на дистанции 5 и 10 километров будет открыта в дни проведения Спортивной выставки.

Следите за информацией на сайте Московского полумарафона на сайте.

Организатор – "Беговое сообщество" и АНО ЦПСМ "Московский Марафон". При поддержке правительства Москвы и столичного департамента спорта.