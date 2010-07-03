Столичных водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за велофестиваля

Администратор московского парковочного пространства призвал столичных автомобилистов быть внимательными на дорогах и при парковке 19 мая в связи с Весенним велофестивалем. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Горожан предупредили, что в центре ожидаются перекрытия и ограничения движения. Подробнее о них можно узнать на Едином транспортном портале.
АМПП просит водителей заблаговременно планировать поездки с учетом изменений и парковаться только в разрешенных для этого местах. Подчеркивается, что в день велофестиваля на дорогах ожидается большое число велосипедистов.
Московский велофестиваль начнется в 13:00. С 12:00 начнется сбор участников на проспекте Академика Сахарова.
Во время фестиваля также состоятся традиционная велогонка "Садовое кольцо" с внешней стороны кольца и отдельный заезд по внутренней стороне Садового кольца. Участие в заезде бесплатно.
В этот день также поменяется более 30 маршрутов наземного транспорта. Некоторые могут курсировать с увеличенными интервалами. Изменения будут действовать до окончания мероприятий.
Помимо велофестиваля, 19 мая запланирован самый массовый забег России на 21,1 километра. Маршрут Московского полумарафона проходит мимо стен Кремля и по набережным в центре города. В этом году на старт выйдут бегуны из 48 стран.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.