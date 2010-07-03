Столичных водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за велофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Администратор московского парковочного пространства призвал столичных автомобилистов быть внимательными на дорогах и при парковке 19 мая в связи с Весенним велофестивалем. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Горожан предупредили, что в центре ожидаются перекрытия и ограничения движения. Подробнее о них можно узнать на Едином транспортном портале.

АМПП просит водителей заблаговременно планировать поездки с учетом изменений и парковаться только в разрешенных для этого местах. Подчеркивается, что в день велофестиваля на дорогах ожидается большое число велосипедистов.

Московский велофестиваль начнется в 13:00. С 12:00 начнется сбор участников на проспекте Академика Сахарова.

Во время фестиваля также состоятся традиционная велогонка "Садовое кольцо" с внешней стороны кольца и отдельный заезд по внутренней стороне Садового кольца. Участие в заезде бесплатно.

В этот день также поменяется более 30 маршрутов наземного транспорта. Некоторые могут курсировать с увеличенными интервалами. Изменения будут действовать до окончания мероприятий.

Помимо велофестиваля, 19 мая запланирован самый массовый забег России на 21,1 километра. Маршрут Московского полумарафона проходит мимо стен Кремля и по набережным в центре города. В этом году на старт выйдут бегуны из 48 стран.