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10:25

Более 30 наземных маршрутов изменится в Москве 19 мая

город транспорт

10:25

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общественный транспорт в столице будет следовать по измененным маршрутам 19 мая из-за велофестиваля и полумарафона. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 5:30 круглосуточные автобусы Б перестанут курсировать по внутренней и внешней сторонам МКАД. С 6:30 автобусы А поедут от остановки "Стадион "Лужники" до Трубной площади.

Автобусы М будут ходить стадиона "Лужники" до остановки "Станция метро "Лубянка". Вместо улицы Хамовнический Вал, Большой Пироговской улицы и Пречистенки они проследуют по Комсомольскому проспекту и Остоженке.

Автобусы М6 будут курсировать от остановки "Силикатный завод" до "Станции метро "Краснопресненская", а также от остановки "Станция метро "Нагатинская" до "Кинотеатра "Ударник". Автобусы М9 будут ходить от остановки "Станция метро "Владыкино" до "Станции метро "Проспект Мира". Автобусы М10, Т3 и Т47 станут курсировать до остановки "Улица Сущевский Вал".

Некоторые маршруты могут курсировать с увеличенными интервалами. Всего нововведения коснутся более 30 маршрутов. Изменения будут действовать до окончания мероприятий.

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город транспорт

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