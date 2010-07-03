Более 30 наземных маршрутов изменится в Москве 19 мая

Общественный транспорт в столице будет следовать по измененным маршрутам 19 мая из-за велофестиваля и полумарафона. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
С 5:30 круглосуточные автобусы Б перестанут курсировать по внутренней и внешней сторонам МКАД. С 6:30 автобусы А поедут от остановки "Стадион "Лужники" до Трубной площади.
Автобусы М будут ходить стадиона "Лужники" до остановки "Станция метро "Лубянка". Вместо улицы Хамовнический Вал, Большой Пироговской улицы и Пречистенки они проследуют по Комсомольскому проспекту и Остоженке.
Автобусы М6 будут курсировать от остановки "Силикатный завод" до "Станции метро "Краснопресненская", а также от остановки "Станция метро "Нагатинская" до "Кинотеатра "Ударник". Автобусы М9 будут ходить от остановки "Станция метро "Владыкино" до "Станции метро "Проспект Мира". Автобусы М10, Т3 и Т47 станут курсировать до остановки "Улица Сущевский Вал".
Некоторые маршруты могут курсировать с увеличенными интервалами. Всего нововведения коснутся более 30 маршрутов. Изменения будут действовать до окончания мероприятий.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.