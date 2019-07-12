Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В выходные, 13 и 14 июля, москвичей ждет закрытие нескольких станций метро Сокольнической линии. Платформы будут недоступны для пассажиров целую неделю, до 20 июля. Кроме того, в столице состоится празднование Дня транспорта, которое затруднит движение авто. Рассказываем, что перекроют и как объехать, чтобы добраться до цели.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Закрытие станций Сокольнической линии

С 13 по 20 июля для пассажиров закроют часть станций Сокольнической линии метро. Ограничения связаны со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Во время перекрытия специалисты обновят инфраструктуру линии: заменят восемь тысяч рельсовых подкладок, кронштейны контактного рельса, проверят оборудование тоннелей.

Таким образом, для пассажиров целую неделю будут недоступны станции метро: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Однако поезда продолжат движение на участке от "Бульвара Рокоссовского" до "Университета".

В качестве альтернативы жителям и гостям столицы предлагают пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро.

Кроме того, Мосгортранс организует два компенсационных маршрута: "КМ1" – от "Саларьева" до "Университета" и "КМ2" – от "Саларьева" до "Коммунарки". С 05:10 утра до 02:00 автобусы будут курсировать по маршрутам, делая остановки у всех закрытых станций метро. Интервал движения "КМ2" составит две минуты, "КМ1" – менее минуты.

Также для удобства граждан увеличат количество автобусов на регулярных маршрутах № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950.



Участок между станциями метро "Университет" и "Коммунарка" закроют на неделю

Ограничения движения из-за строительства БКЛ

В связи с временным закрытием части красной ветки метрополитена и работами по строительству БКЛ на западе столицы с 13 по 21 июля изменится и схема движения автомобилей. Для общественного транспорта организуют приоритетный проезд в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также в поселениях Московский и Сосенское. А для бесплатных автобусов "КМ1" и "КМ2" введут временные выделенные полосы.

Кроме того, в указанных районах владельцев личных авто ждет ряд ограничений. Во-первых, проезд по выделенной полосе будет доступен только общественному и компенсационному транспорту. На это стоит обратить особое внимание и водителям такси, так как запрет будет распространяться и на них.

Также автомобилисты не смогут проехать с улицы Родниковой в сторону МКАД и станции метро "Саларьево", также будет запрет на транзитное движение по Проектируемому проезду № 905 в сторону Киевского шоссе, на съезд с Киевского шоссе в сторону области к станции "Саларьево".

Ограничения коснутся и разворота на Киевское шоссе в сторону области через улицу Родниковую, транзитного движения по безымянному проезду в районе станции "Саларьево" от одноименной деревни в сторону Проектируемого проезда № 907, а также распространятся на съезд с внешней стороны МКАД на Ленинский проспект, съезд с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе и съезд с Киевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.

Поэтому автомобилистам рекомендуется заранее строить маршруты, а также рассчитывать время до пункта назначения с небольшим запасом.

День транспорта на столичных дорогах

В рамках празднования в Москве состоится несколько мероприятий, среди них – парад трамваев, квесты и экстремальные шоу. В связи с этим для личного транспорта в центре города перекроют несколько участков дороги.

http://transport.mos.ru

Уже сегодня в 20:00 закроется проспект Академика Сахарова – от Садового до Бульварного кольца. Ограничения снимут только в 9 утра 14 июля.

http://transport.mos.ru

Также с 23:00 12 июля и до 20:00 13 июля на Чистопрудном бульваре, до площади Покровские ворота, будет работать только одна полоса.

http://transport.mos.ru

13 июля с полуночи и до 8 вечера полностью перекроют движение по Продольному проезду.



http://transport.mos.ru

А движение по участку дороги на Цветном бульваре и около Трубной площади будет возможно только по одной полосе.



Движение на столичных дорогах ограничат из-за Дня транспорта

Ночной велофестиваль

Велопробег состоится 13 июля и завершит празднование Дня транспорта в Москве. В связи с этим в субботу движение полностью перекроют на шести участках столичных дорог.

С 13:00 по 01:00 (14 июля) невозможно будет проехать по Васильевскому спуску.

С 19:00 до окончания велопробега движение перекроют на Большом Москворецком мосту – от улицы Ильинки до улицы Варварки, а также по самой Варварке и Москворецкой улице.

С 7 вечера и до полуночи невозможно будет проехать и по Кремлевской набережной – от Боровицкой площади до Васильевского спуска, и по Москворецкой набережной – от Васильевского спуска до Китайгородского проезда.

Однако движение по Кремлевской набережной в сторону Москворецкой будет доступно, но только по двум полосам. Ограничение будет действовать с часу дня и до 7 вечера.

А вот Боровицкая площадь, Моховая улица и Охотный ряд, Театральный проезд, Новая и Старая площади, Москворецкая набережная и Китайгородский проезд будут полностью закрыты для всех с 19:45 вплоть до самого окончания мероприятия.

Также с 10 вечера до конца пробега будут недоступны Устьинская набережная и Устьинский проезд, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский и Цветной бульвары.

И наконец, Олимпийский проспект, Суворовская площадь и улица Дурова закроются для транспорта с 22:20 субботы.

